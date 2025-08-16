2025 TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri nasıl yapılır? Tus tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Binlerce hekim adayı, hayalini kurduğu uzmanlık alanına yerleşmek için TUS tercihlerini yapacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır? Tus tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercihleri, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak yapılır. İşlem adımları şu şekilde:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş:

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Tercih Kılavuzunu İnceleme:

2025 TUS tercih kılavuzu, kontenjanlar, hastane ve üniversite bilgileri ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Kılavuz dikkatlice incelenmelidir.

Tercihlerin Seçilmesi:

Adaylar, puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini listeler. Uzmanlık alanları ve şehir tercihleri de bu aşamada önemlidir.

Tercih Listesinin Onaylanması ve Gönderilmesi:

Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onaylanmalı ve gönderilmelidir. Gönderim sonrası değişiklik yapılması mümkün olmayabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

2025 TUS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER