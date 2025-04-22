2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılır?

2025-TUS/1 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, gözlerini tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına çevirdi. Peki, 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılır?

2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:40

2025 TUS/1 tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih süreci ve kontenjan detayları netlik kazanacak.  Peki, 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-TUS 1. Dönem tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandığında, adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanlarına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Kontenjanların, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.


Etiketler: #TUS tercihleri #Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı #Tıpta Uzmanlık Sınavı

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