2025 TUS/1 giriş belgeleri açıklandı mı? 2025 TUS/1 giriş belgeleri nereden öğrenilir?
2025-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 TUS/1 giriş belgeleri açıklandı mı? TUS giriş belgeleri nereden öğrenilir?
2025 TUS/1 sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri, doktor olma yolunda önemli bir adım atacakların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Peki, 2025 TUS/1 giriş belgeleri açıklandı mı? TUS giriş belgeleri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
2025 TUS/1 GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ve 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2025 TUS/1 GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini, 13 Mart 2025 tarihinden itibaren saat 14.00’ten sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecekler.
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