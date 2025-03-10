2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim sonu sınavına ilişkin duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, 2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?

2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:37

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim sonu sınavına ilişkin tarih, resmi açıklamayla duyuruldu. Sınava, okul müdürlükleri tarafından sınava girecekleri bildirilen adaylar, belirtilen tarih ve yerde katılım sağlayacaklar. Peki, 2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ve POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) eğitim sonu sınavlarına ilişkin resmi açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre, dönem sonu sınavları 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.


Etiketler: #POMEM #PMYO #sınav

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