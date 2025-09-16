2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercihlerinin başlayacağı tarih, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı mı? 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

2025-YDUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

2025-YDUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini bireysel olarak yapabilecek; işlemler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. ÖSYM’ye göre ek yerleştirme için tercih süreci 22 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek olup, adayların süreci dikkatle takip etmeleri ve son başvuru tarihini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.