7-14 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025-YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...



2025-YDUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 7-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

2025-YDUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların, yerleştirme sonuçlarına 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebileceği bildirildi.