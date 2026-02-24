12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YDUS 2. dönem tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

2025-YDUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2025-YDUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.