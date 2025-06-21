YKS sınavı için geri sayım sona eriyor. Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025-YKS, 21-22 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılacak. Peki, 2025 YKS ilk kaç dakika çıkılmaz? YKS'de en erken kaçta çıkılır?





YKS OTURUM SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS İLK KAÇ DAKİKA SON KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

- TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası,

- AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

- YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve

- sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.