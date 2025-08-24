2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu geride kaldı. Milyonlarca öğrenci sınav sürecinin ardından tercihlerini tamamladı ve şimdi gözler ÖSYM’den gelecek olan YKS üniversite tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve geçmiş yılların takvimleri dikkate alındığında, tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde duyurulması öngörülüyor. Üniversite kayıt tarihlerinin 1-5 Eylül'de yapılacak olması nedeniyle, üniversite tercih sonuçlarının en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların izlemesi gereken yeni süreçler başlayacak.

Üniversiteye yerleşen öğrenciler için elektronik kayıt (e-Devlet üzerinden) ve üniversiteye şahsen kayıt süreci başlayacak. Adayların 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekecek. Aksi takdirde kayıt haklarını kaybedebilirler.

İlk tercih döneminde yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme başvuruları açılacak. Bu süreçte boş kalan kontenjanlara yeniden başvuru yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.