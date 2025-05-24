Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

24.05.2025 17:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. Peki, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?  2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? 


YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 YÖKDİL sınav takvimi doğrultusunda, yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri netleşti. Buna göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.


İlgili Konular: #ösym #yökdil #YÖKDİL/2

İlgili Haberler

9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman? PAEM başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman? PAEM başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde eğitim görmek üzere öğrenci alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman? PAEM başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Liselere geçiş sınavına 3 hafta kala öğrencilere çalışma önerileri: Şimdi strateji zamanı
Liselere geçiş sınavına 3 hafta kala öğrencilere çalışma önerileri: Şimdi strateji zamanı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran’da yapılacak.
İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, vize sınavlarını uyguladı. Vize sınavına giren öğrenciler bitirme sınavlarının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır?