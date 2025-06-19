Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar?

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 25 Haziran 2025 tarihinde ödenecek.

Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.





YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.