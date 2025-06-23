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2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?

2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?

23.06.2025 11:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?

Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için başvuru süreci sona erdi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?


YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 25 Haziran 2025 Cuma olarak açıklandı.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 25 Haziran 2025 tarihinde ödenecek.

Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.

2025 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.


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