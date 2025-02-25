Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:02

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:02

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla 16 Şubat'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) tamamlandı. İngilizce’de fen, sağlık ve sosyal bilimler; Arapça’da ise sosyal bilimler alanında yapılan sınavın ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 YÖKDİL cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre, 2025 YÖKDİL sınav sonuçları 6 Mart’ta açıklanacak.

2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10’luk bölümü erişime açıldı.

Sınava katılan adaylar, sınav sorularının tamamına 16 Şubat 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak 10 gün boyunca erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 saat 23.59’da sona erecek.

2025 YÖKDİL Sınav Takvimi

YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri: 11-18 Haziran 2025

Sınav Tarihi: 27 Temmuz 2025

Sonuç Tarihi: 15 Ağustos 2025

e-YÖKDİL 2025/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri: 6-14 Mayıs 2025

Sınav Tarihi: 24 Mayıs 2025

Sonuç Tarihi: 24 Mayıs 2025

e-YÖKDİL 2025/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri)

Başvuru Tarihleri: 6-14 Mayıs 2025

Sınav Tarihi: 25 Mayıs 2025

Sonuç Tarihi: 25 Mayıs 2025

e-YÖKDİL 2025/3 (İngilizce - Fen Bilimleri)

Başvuru Tarihleri: 6-22 Mayıs 2025

Sınav Tarihi: 31 Mayıs 2025

Sonuç Tarihi: 31 Mayıs 2025

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilirler.