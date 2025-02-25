Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:37

2025 MSÜ sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adayların katılım sağladığı 2025 MSÜ sınavı sonrasında soru ve cevaplar yayımlandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre,

"23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecek." denildi.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.