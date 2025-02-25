Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:54

Güncelleme: 25.02.2025 - 13:54

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına dayalı olarak 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama takvimi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? Engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli öğretmen atama başvuruları, iki aşamalı olarak alınacak. İlk aşama olan "ön başvuru" için başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci aşama ise "tercih başvurusu" olup, 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında adaylar tercihte bulunabilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ön başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın “personel.meb.gov.tr” adresinde bulunan Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Adaylar, başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu süreç tamamen elektronik ortamda olacak, adayların il millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmayacak.

Önemli bir nokta, ön başvuru aşamasında başvuru yapmayan adayların tercihlerde bulunamayacak olması. Ayrıca, mezuniyetleri birden fazla alana kaynak sağlayan adaylar yalnızca bir alan için ön başvuruda bulunabilecek. Ön başvuru aşamasında seçilen alanda tercihler yapılacak.