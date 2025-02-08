Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:12

Güncelleme: 08.02.2025 - 13:12

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için son hazırlıklarını yapan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi var. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MSÜ 2025 sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgelerinin bu tarihten 1 hafta önce 16 Şubat 2025 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, MSÜ sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.