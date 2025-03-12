2025 YÖS başvuru süresi uzatıldı mı? 2025-TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) tarihleri ve başvuru süreci adaylar tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor. Peki, 2025 YÖS başvuru süresi uzatıldı mı? 2025-TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

2025 YÖS başvuru süresi uzatıldı mı? 2025-TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman bitecek?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:15

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) başvuru sürecinin uzatılıp uzatılmadığı sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 YÖS başvuru süresi uzatıldı mı? 2025-TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar...

2025 TR-YÖS/1 BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını kişisel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://tryos.osym.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecekler.

SINAV MERKEZLERİ VE DİLLERİ

Bu yıl sınav, Türkiye’de 18 ilde, 19 merkezde, yurt dışında ise 59 ülkede, 69 merkezde düzenlenecek. Sınav, uluslararası adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere altı farklı dilde gerçekleştirilecek.


Etiketler: #YÖS #Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı #sınav

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