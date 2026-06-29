KPSS puanıyla kamuya atanmayı hedefleyen adaylar, yerleştirme takviminin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026/1 KPSS Merkezi Atama kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçmiş yıllardaki takvimlere göre tercih sürecinin Haziran sonu ile Temmuz başında başlaması beklenirken, kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kadro dağılımı ve tercih detaylarına ulaşabilecek.

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 2026/1 KPSS Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.