Cumhuriyet Gazetesi Logo
LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS sonuçları ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS sonuçları ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

28.06.2026 10:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS sonuçları ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS sonuçları açıklandı mı, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS sonuçları ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi'ne katılan öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor. MEB LGS sonuçları için tarihi duyurdu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS sonuçları ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip bu süreçte, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.

Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.

İlgili Konular: #LGS sınavı #lgs sonuç #LGS tercih

İlgili Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu ne zaman? 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu ne zaman? 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı şartları neler? GSB antrenör alımı başvuru takvim ve şartları, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu ne zaman? 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı şartları neler?
Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?
Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksit metrosu kapalı mı 28 Haziran 2026 Pazar günü, merak konusu oldu. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?