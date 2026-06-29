Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-DGS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalara göre sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10-12 gün önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.