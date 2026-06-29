MEB tarafından 27 Haziran 2026 tarihinde uygulanan UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. İngilizce ve Almanca olarak gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 MEB UDSP soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? MEB UDSP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MEB UDSP SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2026 UDSP sınav sonuçları, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Öğrenciler, başarı puanları ve dil yeterlilik seviyelerini gösteren sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle MEB’in resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

MEB UDSP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.