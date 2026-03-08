Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026/1 YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL sınav süresi kaç saat?

8.03.2026 09:04:00
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2026-YÖKDİL/1 için başvurular tamamlandı ve sınav günü geldi çattı. Peki, 2026/1 YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL sınav süresi kaç saat?

YÖKDİL/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 Pazar günü yani yarın saat 10.15'te başlayacak, 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanıyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM'ninn sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

