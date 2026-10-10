Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır?

2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır?

10.10.2026 11:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, 29 Eylül 2026'da başladı. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularının ne zaman sona ereceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

İBB BURS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ve gerekli evrak işlemleri, Genç Üniversiteli başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Öğrencinin kendisinin veya anne ve babasının; anne ve babasının vefat etmiş olması durumunda ise yakınının İstanbul'da ikamet etmesi.
  • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenim görmek.
  • Normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam ediyor olmak.
  • Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okumak.
  • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması.
  • Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyaç duymak.
İlgili Konular: #Genç Üniversiteli Desteği #genç üniversiteli bursu ne kadar #ibb burs

İlgili Haberler

KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK ek yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl yapılır?
2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl yapılır? 2026-2027 eğitim yılıyla birlikte öğrenciler ve veliler, VGM burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?
GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?
GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK bursu ne kadar? Üniversite öğrencileri, 2026-2027 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?