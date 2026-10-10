İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularının ne zaman sona ereceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ve gerekli evrak işlemleri, Genç Üniversiteli başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: