İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularının ne zaman sona ereceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
İBB BURS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ve gerekli evrak işlemleri, Genç Üniversiteli başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Öğrencinin kendisinin veya anne ve babasının; anne ve babasının vefat etmiş olması durumunda ise yakınının İstanbul'da ikamet etmesi.
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenim görmek.
- Normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam ediyor olmak.
- Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okumak.
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması.
- Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyaç duymak.