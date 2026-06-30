Milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatilinin keyfini çıkarırken bir yandan da yeni eğitim öğretim yılının planlamalarını yapmaya başladı. Arama motorlarında "2026-2027 okullar ne zaman açılacak?" ve "MEB yeni çalışma takvimi açıklandı mı?" soruları yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni dönem takvimiyle birlikte okulların kapılarını açacağı tarih netlik kazandı. Peki, 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Milyonlarca öğrenciyi ve öğretmeni ilgilendiren yeni dönemin başlangıç tarihi MEB tarafından karara bağlandı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders zili ile başlayacak.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak minik öğrenciler için ise uyum haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da birkaç gün erken gerçekleştirilecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin eğitim maratonuna nefes aldıracak ara tatil ve sömestr dönemlerinin tarihleri de planlandı. Uzun kış döneminde öğrencilerin dinlenebilmesi için kasım ve nisan aylarında kısa molalar verilecek, ocak ayında ise yarıyıl tatili yapılacak.

Birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl (sömestr) tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.