Okul kayıt tarihi 2026 2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, velilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? Anaokulu ve 1. sınıfa başlama yaşı kaç?

2026-2027 OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına yönelik birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri ile anaokulu adayları için kayıt süreci 2026 Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Kayıt işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulması halinde ise kayıt işlemleri sırasında su, elektrik veya doğalgaz kullanıma ait faturalar velilerden istenebilecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranı veya e-Devlet kapısı üzerinden rahatlıkla öğrenebilecekler.

ANAOKULU, İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Gelecek dönemde ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler ile okul öncesi eğitim alacak anaokulu öğrencileri için manuel bir başvuruya gerek kalmıyor. MEB, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerindeki ikametgah adreslerini baz alarak çocukları evlerine en yakın okullara otomatik olarak atıyor. Çocuğun doğum tarihine göre yapılan bu yaş hesaplamasının ardından velilerin, e-Okul'da görünen okula giderek kayıt onayını tamamlaması ve okul yönetiminin talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.

ANAOKULU VE 1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF KAYIT DURUMU

30 Eylül 2026 tarihi esas alınarak çocukların ay yaşları dikkate alınmak suretiyle yapılan değerlendirmeye göre ilkokul birinci sınıf kayıtları şu şekilde belirlendi:

•Mart 2020 ve öncesinde doğanlar (78 ay ve üzeri): Bu yaş grubunda bulunan çocuklar için ilkokul birinci sınıfa kayıt zorunludur. Herhangi bir kayıt ertelemesi uygulanmayacaktır.

•Nisan 2020 - Eylül 2020 arasında doğanlar (72-77 ay): Bu yaş aralığındaki çocuklar için de ilkokul kaydı zorunlu tutulmuştur. Ancak Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporuyla özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar, kaynaştırma öğrencisi statüsünde anaokuluna kayıt yaptırabilir.

•Ekim 2020 - Aralık 2020 arasında doğanlar (69-71 ay): Bu çocuklar ilkokul birinci sınıfa kayıt edilir. Bununla birlikte veli dilekçesiyle anaokuluna kayıt yaptırma hakları da vardır.

•Ocak 2021 - Mart 2021 arasında doğanlar (66-68 ay): Bu yaş grubundaki çocuklar anaokuluna kayıt edilir. Veli dilekçesi sunulması hâlinde ilkokul birinci sınıfa da kayıt yaptırabilirler.

ANAOKULU KAYIT DURUMU

Anaokulu kayıtlarında da 30 Eylül 2026 tarihi temel alınarak farklı yaş grupları için çeşitli ölçütler belirlendi:

•5 yaş sınıfı (Nisan 2021 - Eylül 2021 arasında doğanlar, 60-65 ay): Bu yaş grubundaki çocuklar anaokulunun 5 yaş sınıfına kayıt yaptırabilirler.

•4 yaş sınıfı (Ekim 2021 - Eylül 2022 arasında doğanlar, 48-59 ay): Adres kayıt bölgesindeki 5 yaş grubu öğrenciler kaydedildikten sonra kontenjan kalması durumunda, bu çocuklar anaokulunun 4 yaş sınıfına kayıt edilebilirler.

•3 yaş sınıfı (Ekim 2022 - Eylül 2023 arasında doğanlar, 36-47 ay): Adres kayıt bölgesindeki 5 yaş ve 4 yaş grubu öğrenciler kaydedildikten sonra kontenjan bulunması ve yeterli talep oluşması hâlinde, bu çocuklar anaokulunun 3 yaş sınıfına kayıt edilebilirler.

•Ekim 2023 ve öncesinde doğanlar (35 ay ve altı): Bu çocuklar MEB kurumlarına kayıt yaptıramazlar ve ilkokula kayıt hakkına sahip değildir.