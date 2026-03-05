Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bu sene Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 AGS sınavı ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

MEB AGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bu sene 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

MEB AGS 2026 ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM EKRANI

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında MEB tarafından uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) “Özel Eğitim” alanı için örnek sorular hazırladı.