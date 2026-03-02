Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 15:12:00
ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılan ALES sınavının 2026 takvimi açıklandı. Peki, 2026 ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman? 2026 ALES sınav ve başvuru tarihleri...

2026 yılında gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri gündemdeki yerini koruyor.  Peki, 2026 ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman? İşte 2026 ALES sınav ve başvuru tarihleri...

Image

ALES-1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular ise 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

ALES-2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Adaylar başvurularını 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

ALES-3 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Bu sınavın başvuru süreci ise 7 Ekim – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri şu şekilde:

ALES/1 sonuçları: 5 Haziran 2026

ALES/2 sonuçları: 14 Ağustos 2026

ALES/3 sonuçları: 17 Aralık 2026

