ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek ALES/1 sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Peki, 2026 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/1 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/1 sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.