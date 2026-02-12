2026 yılında gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 ALES sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile ALES 1,2,3 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİNE GÖRE ALES SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2026 yılının sınav takvimi ile birlikte ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecekler.

2026 ALES/1 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM sınav takvimi kapsamında 2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

2026 ALES/2 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

2026 ALES/3 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Ekim –15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

2026 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2026 yılında ALES geç başvuru tarihleri şöyle:

ALES/1 : 9 Nisan 2026

ALES/2 : 25 Haziran 2026

ALES/3 : 21 Ekim 2026