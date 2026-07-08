AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken, açık öğretim lisesi öğrencileri sınav yerleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde uygulanacak. Buna göre, birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü ve son oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav giriş belgelerine ilişkin takvim de belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre, AÖL 3. dönem fotoğraflı sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini bu tarihten itibaren giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.