Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

8.07.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi, 3. dönem sınav tarihlerine odaklandı. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken, açık öğretim lisesi öğrencileri sınav yerleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI? 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde uygulanacak. Buna göre, birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü ve son oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? 

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav giriş belgelerine ilişkin takvim de belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre, AÖL 3. dönem fotoğraflı sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini bu tarihten itibaren giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

İlgili Konular: #MEB #Sınav Giriş Belgesi #AÖL #Açık lise

İlgili Haberler

MEB AGS, ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav tarihi ne zaman 2026?
MEB AGS, ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav tarihi ne zaman 2026? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri araştırılıyor. Peki, MEB AGS, ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav tarihi ne zaman 2026?
TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adaylar tarafından sıklıkla kontrol ediliyor. Peki, TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
MEB Rota Maarif Platformu nedir? Rota maarif nasıl kullanılır?
MEB Rota Maarif Platformu nedir? Rota maarif nasıl kullanılır? Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı. Peki, MEB Rota Maarif Platformu nedir? Rota maarif nasıl kullanılır?