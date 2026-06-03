İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için final dönemi yaklaştı. Peki, 2026 AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak bahar dönemi bitirme (final) sınavına ait giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ya da AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılarak temin edilebiliyor.