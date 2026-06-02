LGS için binlerce öğrenci ve veli geri sayıma başladı. Sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? MEB LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

LGS NE ZAMAN?

LGS 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.