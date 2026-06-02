2026 İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular 9 Şubat–11 Mart 2026 tarihleri arasında alınırken, 26 Nisan saat 10.00’da gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar merakla beklenmeye başladı. Peki, 2026 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına, www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişebilecek.