MEB tarafından üstün yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenen BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİLSEM BİREYSEL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.