Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman?

2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman?

29.06.2026 14:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman?

BİLSEM sınavlarına katılan öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MEB tarafından üstün yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenen BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2026 BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

BİLSEM BİREYSEL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İlgili Konular: #BİLSEM #bilsem sonuçları #bilsem kayıtları

İlgili Haberler

2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?
2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, 2026/1 KPSS merkezi atama tercih takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?
2026 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2026 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? DGS başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı zamanı merakla bekliyor. Peki, 2026 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2026 MEB UDSP soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? MEB UDSP sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MEB UDSP soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? MEB UDSP sonuçları ne zaman açıklanacak? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, 2026 MEB UDSP soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? MEB UDSP sonuçları ne zaman açıklanacak?