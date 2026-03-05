Öğrencilerin iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlayabilmeleri için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) 2026 yılı oturum ve başvuru takvimi açıklandı. Peki, 2026 DGS sınav ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.