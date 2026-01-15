Lisans eğitimine geçiş hedefi bulunan binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayıma başladı. DGS sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detayları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

2026 DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.