ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav takvimi araştırılıyor. Peki, 2026 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? DGS sınavı ne zaman?

DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak açıklandı.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı 2 yıl geçerli olacak. Buna göre bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.