Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sürecinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.