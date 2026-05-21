2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

21.05.2026 16:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AGS için geri sayım sürerken başvuru süreci geçtiğimiz 20Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. Başvurularını zamanında gerçekleştiremeyen adaylar ise geç başvuru tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek isteyen binlerce aday, AGS sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Adayların AGS oturumuna katılması zorunlu olurken, ÖABT’ye hangi alanda gireceklerine ise kendileri karar verecek. 8 Mayıs’ta başlayan 2026 AGS başvuru süreci, 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını yalnızca belirtilen tarihte yapabilecek.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS kapsamında sınav ücreti her oturum için 800 TL olarak belirlenirken, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 artırımlı ücret alınacak. Bu doğrultuda geç başvuru gününde sınava katılım ücreti 1.200 TL olacak. Ödeme işlemlerinin de 3 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması gerekecek.

AGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

2026 AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.

