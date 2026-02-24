2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda hazırlıklarına devam ediyor. Peki, 2026 EKPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? EKPSS geç başvurusu nasıl yapılır? 2026 EKPSS ne zaman? İşte ayrıntılar...

EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

2026 EKPSS başvuruları 4 Şubat’ta başladı ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

EKPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 EKPSS geç başvuruları ise 3-4 Mart 2026 tairhleri arasında yapılacak.

EKPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını; ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin resmi internet adresi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri sırasında adayların güncel fotoğraf ve eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca başvuru ücretinin, belirtilen süre içerisinde yatırılması şart bulunuyor.

EKPSS NE ZAMAN?

2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.