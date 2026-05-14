Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilen EKPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı ve adaylar açıklanacak sonuçları merakla bekliyor. Peki, 2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların henüz erişime açıldığına dair resmi bir duyuru yapılmazken, genellikle sabah 10.00 ile 14.00 saatleri arasında ilan edildiği biliniyor.

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sonuc.osym.gov.tr adresi ile mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.