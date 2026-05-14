Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere 'nakil' kolaylığı getirdi: Özel İtalyan Lisesi boşalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin ücret ve çalışma koşullarına karşı başlattıkları grev nedeniyle derslere giremeyen öğrenciler için istedikleri okullara nakil seçeneği getirdi.

Öğrencilere gidecekleri okullarda eğitim kayıplarının giderilmesi için telafi eğitimleri verilecek.

Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, “Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün eğitim kurumlarına nakil olan/olacak öğrencilerin, önceki öğretim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı derslerde konu eksiklikleri ve öğrenme kayıpları yaşadıkları veya yaşayacakları anlaşılmaktadır” denildi.

'ANAYASAL HAK' HATIRLATMASI!

Anayasa'nın 42. maddesindeki “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

“Özel İtalyan Lisesi'nden nakil yoluyla ayrılarak ilinizdeki farklı ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran/yaptıracak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları, öğretim programlarındaki kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal haklarının etkin şekilde korunabilmesi adına gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk olduğu bilinmektedir.

Buna göre Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün ortaöğretim kurumlarına nakil kabulü yapılan/yapılacak öğrencilerin ders bazında akademik durumlarının okul yönetimlerince rehberlik servisi ve ilgili alan öğretmenleriyle birlikte değerlendirilmesi, boş geçen dersler nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi, öğrencilerin eksik kalan konu ve kazanımlarının tamamlanabilmesi amacıyla telafi eğitimleri planlanması, öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin zamanında yapılması, sınıf seviyelerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi, özellikle merkezi sınavlara hazırlık sürecinde bulunan öğrenciler yönünden telafisi güç mağduriyetlerin oluşmaması için gerekli eğitim tedbirlerinin gecikmeksizin alınması, yapılacak tüm iş ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesinde yer alan 'Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmü, çocuğun üstün yararı, eğitim hakkının sürekliliği ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konu hakkındaki iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi adına konunun titizlikle takip edilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.”