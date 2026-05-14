Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere 'nakil' kolaylığı getirdi: Özel İtalyan Lisesi boşalıyor mu?

14.05.2026 11:42:00
Cumhuriyet/ İstanbul Haber Servisi
Öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla grev yaptığı Özel İtalyan Lisesi'nde yönetim, öğrenciler için istedikleri okullara nakil seçeneği getirdi. Öğretmenlerin taleplerine kulak tıkayan yönetimin, öğrencileri başka okullara gitmeye yönlendirmesi ise 'Özel İtalyan Lisesi boşalıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin ücret ve çalışma koşullarına karşı başlattıkları grev nedeniyle derslere giremeyen öğrenciler için istedikleri okullara nakil seçeneği getirdi. 

Öğrencilere gidecekleri okullarda eğitim kayıplarının giderilmesi için telafi eğitimleri verilecek. 

Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, “Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün eğitim kurumlarına nakil olan/olacak öğrencilerin, önceki öğretim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı derslerde konu eksiklikleri ve öğrenme kayıpları yaşadıkları veya yaşayacakları anlaşılmaktadır” denildi.

'ANAYASAL HAK' HATIRLATMASI!

Anayasa'nın 42. maddesindeki “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

“Özel İtalyan Lisesi'nden nakil yoluyla ayrılarak ilinizdeki farklı ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran/yaptıracak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları, öğretim programlarındaki kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal haklarının etkin şekilde korunabilmesi adına gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk olduğu bilinmektedir.

Buna göre Özel İtalyan Lisesi'nden çeşitli nedenlerle ayrılarak resmi/özel örgün ortaöğretim kurumlarına nakil kabulü yapılan/yapılacak öğrencilerin ders bazında akademik durumlarının okul yönetimlerince rehberlik servisi ve ilgili alan öğretmenleriyle birlikte değerlendirilmesi, boş geçen dersler nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi, öğrencilerin eksik kalan konu ve kazanımlarının tamamlanabilmesi amacıyla telafi eğitimleri planlanması, öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin zamanında yapılması, sınıf seviyelerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi, özellikle merkezi sınavlara hazırlık sürecinde bulunan öğrenciler yönünden telafisi güç mağduriyetlerin oluşmaması için gerekli eğitim tedbirlerinin gecikmeksizin alınması, yapılacak tüm iş ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesinde yer alan 'Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmü, çocuğun üstün yararı, eğitim hakkının sürekliliği ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konu hakkındaki iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi adına konunun titizlikle takip edilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevi 100. gününde: Başkonsolosluk önünden seslendiler  Tez-Koop-İş Sendikası üyesi Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin ücret ve çalışma koşullarına karşı başlattığı grev 100. gününe girdi. Öğretmenler, İtalya Başkonsolosluğu önünde yaptıkları açıklamada “Toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar mücadele sürecek” mesajı verdi.
Özel İtalyan Lisesi'ndeki geçici öğretmen atamasına yürütmeyi durdurma kararı Ankara 4. İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesi'nde, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle grev kararı alan Türk öğretmenler yerine geçici öğretmen ataması yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Gerekçede, grevdeki öğretmenler yerine atama yapılması işlemi ile anayasal bir hak olan grev hakkının engellenmesine sebep olunduğu göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.
Özel İtalyan Lisesi’ne kısmi zamanlı öğretmen görevlendirilmesi mahkemeden döndü: Yargıdan ‘grev’ dersi Yargıdan, “grev kırıcılığına” karşı ders gibi karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel İtalyan Lisesi’nde grevdeki öğretmenlerin yerine kısmi zamanlı öğretmen görevlendirmesi kararı yargıdan döndü. Mahkeme, anayasal grev hakkının engellendiğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.