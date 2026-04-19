2026 EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bugün gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınav, 11.15’te sona erdi. Sınava katılan adaylar, sınavın ardından EKPSS soru ve cevap anahtarının yanı sıra sonuç tarihine ilişkin araştırmalara başladı. Peki, 2026 EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 19 Nisan 2026 Pazar günü, gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.