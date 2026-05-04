4 Mayıs Pazartesi günü okulların olup olmadığı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 4 Mayıs Pazartesi günü okullar var mı?

4 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullar tatil değil. Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyordu. Ancak valilikten resmi bir açıklama gelmedi.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Gaziantep Valiliği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar(çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmeler ile ilgili Kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır.