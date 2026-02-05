Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreci netleşti. Buna göre, KPSS başvuruları belirlenen tarihlerde alınacak; ardından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS oturumları sırasıyla gerçekleştirilecek. Peki, 2026 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.