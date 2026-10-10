KPSS ön lisans sınavının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS ön lisans sınav sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve mobil uygulamaları üzerinden görüntülenebilecek. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak.