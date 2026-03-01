Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS 2026 sınavı Haziran ayında yapılacak. Sorular, öğretim programındaki konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınmıştı; bu yıl da sürecin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.