Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek LGS sınavının tarihini resmi olarak açıkladı. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı LGS kapsamında sayısal ve sözel oturumlar, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2–11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapmıştı.

Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde güncellenecektir.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezi Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.