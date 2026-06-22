LGS sınavı geri de kalırken milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar..

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Öğrenciler sınavdan aldıkları puanları, il ve Türkiye genelindeki yüzdelik dilimlerini bu tarihte öğrenebilecekler.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yoğun bir tercih maratonu başlayacak. 10 Temmuz'da sonuçlarla eş zamanlı olarak, öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken rehber edineceği "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları yayımlanacak.

MEB tarafından belirlenen takvime göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini ve okulların bir önceki yıla ait taban yüzdelik dilimlerini dikkate alarak e-Okul sistemi üzerinden listelerini oluşturacaklar.