KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgileri, detaylı ÖSYM takvimi ile 2026 oturumlarına katılacak adayların gündemindeki olmaya devam ediyor. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman? KPSS 2026 sınav tarihleri...

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim için başvurular 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanırken sonuçlar 19 Kasım 2026’da açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Ön lisans mezunlarına yönelik KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak sınava katılacak, sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS LİSANS 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav süreci kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Adaylar, KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Başvurunun geçerli sayılması için, seçilen oturumlara ait sınav ücretinin ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla süresi içinde yatırılması zorunludur.